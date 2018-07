publié le 24/02/2017 à 06:00

Mauvaise nouvelle pour Benoît Hamon. Le candidat socialiste a choisi pour mesure phare de son projet présidentiel la création d'un revenu universel, mais celui-ci n'a pas l'air d'avoir la cote chez les salariés. Selon un sondage BVA pour mediarh.com, publié le 24 février, ils sont quelque six employés sur dix à ne pas être favorables à la création d'un tel revenu. L'enquête révèle qu'en effet environ 59 % des salariés interrogés y sont "opposés". Et si les autres voient cela plutôt d'un bon œil, il en ressort tout de même que 69 % des individus interrogés estiment que le revenu universel de Benoît Hamon n'est pas "finançable". L'institut Montaigne chiffre d'ailleurs le coût de ce revenu universel à 349 milliards d'euros.



Depuis le début de la campagne présidentielle, cette mesure au cœur du projet du candidat socialiste fait polémique, la droite fustigeant une mesure qui endetterait la France encore plus, la gauche estimant qu'elle est bien trop compliquée à mettre en place et à financer. Parmi les principaux candidats déclarés à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai prochains, Benoît Hamon est le seul à défendre ce "revenu universel d'existence", qu'il entend fixer, à terme, à 750 euros par mois, versé à tous sans condition de ressources.

Le sondage mené par BVA révèle qu'une faible majorité des salariés, environ 51 %, pense que ce revenu universel augmenterait leur pouvoir d'achat. En parallèle, ils ne sont que 38 % à penser que cette mesure leur permettrait de travailler moins, et 37 % qu'il favoriserait la mobilité professionnelle ainsi que la création d'entreprise. Seulement 29 % estiment qu'il contribuerait à faire diminuer le chômage.