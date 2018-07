publié le 31/01/2017 à 07:50

Lundi 30 janvier, c'était le "jour d’après" au Parti socialiste. Contrairement à ce qui s'était passé à droite au lendemain de la primaire de novembre, il n'y a pas à gauche de reprise en main de l’appareil politique par l'équipe du vainqueur. Et pourtant, les divisions sont passées par là. Il faut donc préparer autrement les jours et les semaines qui viennent. "Première urgence" pour l'équipe de Benoît Hamon : réfléchir à la façon dont le parti va soutenir le candidat sorti vainqueur de l'élection. Ce qui ne va pas de soi.



Dans la matinée, trois membres de l’équipe de campagne de Benoît Hamon, dont les députés Mathieu Hanotin et Régis Juanico, se sont retrouvés rue de Solférino. Christophe Borgel, le bras droit de Jean-Christophe Cambadélis, et Maxime Des Gayets, le directeur de cabinet du premier secrétaire, étaient présents eux aussi. Ils ont travaillé notamment sur l’organisation de la convention d’investiture du Parti socialiste qui aura lieu dimanche prochain. Ce sera en quelque sorte le sacre de Benoît Hamon. Manuel Valls ne participera pas à ce rendez-vous : l'ancien premier ministre a fait savoir qu'il était vacances. Il fallait notamment décider des prises de parole lors de cette grand-messe de dimanche.

Quid des soutiens socialistes de Macron ?

Dans la soirée, un secrétariat national s'est réuni (c'est l’équivalent du gouvernement du parti). Un texte a été publié (un appel à l'unité et au combat) pour signifier le soutien du parti à Benoît Hamon. Ce mardi 31 janvier au soir, le bureau national du parti se réunit à son tour. C'est une instance où sont représentées toutes les tendances et toutes les fédérations du PS. Elle décide en général de son orientation politique. La question qui se pose pour les socialistes est épineuse : comment réussir à concilier le programme du candidat Hamon avec la défense du quinquennat ?

Autre question plus concrète et toute aussi compliquée à résoudre : celle du sort à réserver aux soutiens socialistes d'Emmanuel Macron. Elle ne sera pas officiellement à l’ordre, mais c’est évidemment la prochaine patate chaude du Parti socialiste.