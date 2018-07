publié le 27/09/2016 à 15:14

Le président de la République doit regretter d'avoir indexé sa candidature à la baisse du chômage. Si Najat-Vallaud Belkacem a tenté de noyer le poisson en parlant de "soubresauts" lors d'un meeting de "Eh oh la gauche" à Grenoble lundi 26 septembre, l'annonce d'une nouvelle de hausse du chômage - 1,4%, soit la pire augmentation depuis septembre 2013 - a plongé les soutiens de François Hollande dans l'embarras. Preuve en est, le lancement du site "NotreidéedelaFrance.fr", prévu pour ce même lundi 26 septembre à 18h, a été décalé de quelques jours à la dernière minute.



Les partisans de François Hollande pouvaient difficilement trouver un timing moins approprié quand "NotreidéedelaFrance.fr" a pour objet de vanter le bilan du président sortant. Le site internet censé marquer la seconde étape de l'entrée en campagne n'est toujours pas accessible au public. Officiellement, du côté de "Répondre à Gauche", l'association à l'origine de ce site après avoir soutenu la candidature de François Hollande lors de la primaire socialiste de 2011, on invoque "des problèmes techniques" selon BFM-TV. La concomitance avec l'annonce des mauvais chiffres du chômage apparaît cependant comme l'explication la plus logique. D'autant que, selon certains élus derrière "NotreidéedelaFrance.fr", l'objectif était de surfer sur une nouvelle baisse du chômage au mois d'août.