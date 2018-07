et AFP

publié le 29/04/2017 à 12:09

Dans un article publié sur son blog personnel, Alain Juppé prend la plume pour dire "non" à l'ampleur que pourrait prendre le score de Marine Le Pen, au soir du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai. Il a "solennellement" appelé les électeurs "à résister à la tentation de tout casser".



Pour le candidat malheureux face à François Fillon à la primaire de la droite, "la France court au désastre". "Ce qui paraissait impossible il y a peu de temps encore n'est plus aujourd'hui improbable: Mme Le Pen peut devenir la Présidente de la République française; à tout le moins le score du Front national au deuxième tour peut dépasser la barre des 40%, voire des 45%, ce qui serait déjà un coup de tonnerre politique", selon Alain Juppé.



Pour le maire de Bordeaux, le vote blanc ou l'abstention ne peut être choix : "Quand, dans une élection à deux candidats, on veut éliminer l'un, il n'y a pas d'autre solution que de voter pour l'autre. L'abstention ou le vote blanc, c'est un coup de pouce à Mme Le Pen", écrit-il sur son blog.

Il s'attaque aux fissures du front républicain et craint les risques associés : "La trahison de Nicolas Dupont-Aignan, l'attitude ambiguë de Jean-Luc Mélenchon, l'effondrement du PS, les finasseries de certains de mes propres amis politiques ajoutent à la confusion générale sur laquelle prospère le FN".