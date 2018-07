publié le 27/01/2017 à 01:34

Non, c'est non. Alors que Benoît Hamon fait figure de favori au second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, le 29 janvier prochain, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé qu'il n'y aurait aucun ralliement en cas de sa victoire. "Comprenez-moi bien les gens, je n'y vois pas d'inconvénient, le PS a le droit de décider quel est son candidat", a-t-il déclaré lors de son meeting à Périgueux (Périgord), avant de lancer qu'il refusait de voir les socialistes "revenir nous donner la leçon, nous demander de marché au pas et de porter leurs sacs!". Avant de clore le débat : "Non! Cela n'aura pas lieu!"



Jean-Luc Mélenchon a également rappelé à son public que Benoît Hamon, grand vainqueur du premier tour de la primaire de la gauche, lui avait proposé de discuter autour d'un café. "Un café ? Pour quoi faire ? La comédie ? Je ne le ferai pas", a-t-il ainsi prévenu. Détaillant le contenu de sa conversation avec le favori de la primaire de dimanche, le tribun a expliqué avoir répondu à son adversaire que s'il voulait se "retirer", il n'y voyait pas d'inconvénient. "Parce que franchement, à quoi ils servent ? Pour quoi faire ? Ils nous ont assez dit que contre la droite et l'extrême droite, il fallait se rassembler, eh ben, viendez vous rassembler, pas de problème !"

Rejetant les accusations qui le disent fermé au dialogue, Jean-Luc Mélenchon s'est dit droit dans ses "bottes", et n'entend pas se laisser intimider par le camp socialiste.