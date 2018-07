publié le 30/08/2016 à 08:27

Le gouvernement se regroupe derrière François Hollande afin de mettre en avant le bilan du chef de l'État, à quelques mois de l'élection présidentielle. Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll et Marisol Touraine étaient rassemblés à Colomiers, en Haute-Garonne, lundi 29 août. Ils ont fait front et ont attaqué la candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle.



Chahuté aussi au sein de son propre camp, François Hollande ne fait pas l'unanimité auprès de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Invité sur l'antenne de RTL, l'ancien ministre du Redressement productif estime que "le gouvernement a le bilan que les Français lui attribuent". Le candidat à l'élection présidentielle explique que "le bilan est indéfendable et François Hollande ne devrait pas se représenter".

Il insiste et ajoute : "On ne peut pas gagner avec un bilan pareil et surtout dès lors que l'on est soi-même l'auteur de renoncements et de reniements. Le choix qu'il devrait faire en conscience, c'est de ne pas se représenter. Il ne peut mener qu'à une élimination programmée dès le premier tour de l'élection présidentielle".