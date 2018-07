publié le 28/11/2016 à 09:57

Au lendemain de la primaire de la droite et du centre qui a vu François Fillon sortir victorieux des urnes, l'ami et avocat de François Hollande Jean-Pierre Mignard a évoqué la primaire du Parti socialiste et les candidatures de François Hollande et Manuel Valls à l'élection présidentielle, pour l'heure encore hypothétiques.



"Il y a des obligations institutionnelles d'une part et d'autre part les convictions politiques, c'est une affaire de choix", professe le juriste. À propos de Manuel Valls, Jean-Pierre Mignard a "l'impression qu'il en a envie [se présenter à l'élection présidentielle, ndlr] . J'ai l'impression qu'il s'y prépare". Pour l'heure, aucune confirmation. Mais Manuel Valls pourrait faire part sous peu à François Hollande de sa volonté d'être candidat à la fonction suprême. Pour l'avocat, ça ne pose pas de problème majeur, mais il est important d'en "tirer les conclusions".

Il faut voir si les intentions du chef du gouvernement sont "compatibles" avec "le poste de Premier ministre". À la question de savoir si Manuel Valls doit démissionner de Matignon, Jean-Pierre Mignard botte en touche. "Il doit faire connaître ses intentions et voir si elles sont compatibles avec son poste. [...] Si François Hollande a l'intention de se présenter, alors c'est au Premier ministre d'en tirer toutes les conséquences". Car pour Jean-Pierre Mignard, le Président a la priorité. "Il peut échapper à la primaire parce qu'il est président de la République" car "le Président sortant n'a pas à se présenter devant un conseil de famille mais devant le peuple tout entier".