publié le 31/01/2017 à 08:43

Au lendemain d'un meeting qui a rassemblé autour de 10 à 15.000 personnes, François Fillon et son épouse Pénélope ont été entendus lundi 30 janvier pendant près de cinq heures dans le cadre de l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs de cette dernière. L'ancien premier ministre avait demandé à être auditionné rapidement (c'était son premier axe de défense). Souvenez-vous : au lendemain des révélations du Canard Enchaîné, la première parade de ses proches avait été de s'étonner de la rapidité avec laquelle la justice avait déclenché cette affaire. Espérant qu'en retour, l'enquête avance vite.



Tout le monde, dans le camp Fillon, espère pouvoir purger cette affaire au plus tôt, en finir avec ce calendrier judiciaire qui percute la campagne, ces auditions, ces perquisitions. Sans compter la fébrilité qui gagne, alors que le Canard Enchaîné promet de nouvelles révélations dès ce mardi 31 janvier sur la société de François Fillon. Sans compter les sondages qui viendront prochainement donner des indices sur l'impact de cette affaire dans la campagne du candidat.

Un meeting, c'est pour les fans

Tout le monde espère passer à autre chose. Sauf qu'en matière de justice, une fois que le processus est lancé on a peu de visibilité sur la suite des événements. Une enquête on sait quand elle commence, on ne sait pas quand et comment elle finit.

Malgré cette affaire, François Fillon a fait le plein le week-end dernier à La Villette. Est-ce de nature à le consolider ? Ce sont deux choses complètement différentes. D'abord un meeting, c'est fait pour les fans. C'est fait pour envoyer des images : on se prend la main, on a les larmes aux yeux. C'est fait là, en l'occurrence, pour mettre des images sur des plaies.



Un meeting, c'est fait aussi pour resserrer la famille politique autour de soi, alors que l'on disait que les sarkozystes étaient déjà en train d'armer les couteaux. Faux ! Le premier des sarkozystes, François Baroin, était au premier rang dimanche.



Deux semaines pour convaincre

Dans un meeting, vous êtes un peu en apesanteur, un peu comme dans un cocon. Ce n'est pas comme aller faire campagne sur les marchés ou dans les usines. Dans un meeting, vous lâchez les coups contre vos adversaires, et le public vous applaudit chaudement. Vous corrigez un peu le tir de votre programme en rehaussant les petites pensions de retraites et le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, et tout le monde se lève. Dans un meeting vous êtes un peu hors sol, hors du temps. C'est une chose de s'adresser à ses supporteurs. C'est autre chose de réparer une image d'honnêteté abîmée.



Lundi 30 janvier, un proche du candidat Fillon nous disait : "Ça se joue dans les deux semaines qui viennent". Sous-entendu : au-delà de quinze jours, il sera difficile pour François Fillon de s'en sortir politiquement. Parce que dans cette affaire, il y a la justice, il y a le soupçon. Et il y a surtout des Français à convaincre, pas seulement les militants.