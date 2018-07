publié le 30/11/2016 à 21:02

Il avait éludé une première fois la question au lendemain de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre dimanche 27 novembre. François Bayrou n’a pas fini de faire durer le suspense autour de sa candidature à l'élection présidentielle 2017. Invité au journal de 20h de France 2 mercredi 30 novembre, le maire de Pau n'a pas toujours pas dévoilé ses intentions : "Je n’exclue rien, je ne ferme aucune porte".



François Bayrou avait déclaré à plusieurs reprises qu’il soutiendrait Alain Juppé, en cas de victoire du maire de Bordeaux à la primaire de la droite et du centre. Alors que la victoire François Fillon paraissait inéluctable dans la soirée du 27 novembre, le maire de Pau avait rédigé un communiqué contre le programme du candidat victorieux de la primaire de la droite et du centre : "Ce programme pose en réalité de nombreuses questions aux citoyens et à notre société, qui vont apparaître dans les semaines qui viennent. Ces questions devront trouver réponse".



"J’ai de l’amitié pour François Fillon et je veux l’alternance", a déclaré le président du MoDem sur France 2, avant d'ajouter : "le projet qui est celui de François Fillon est dangereux pour l’alternance". Il a notamment accusé le programme du candidat de la droite de favoriser un "accroissement continuel des inégalité" : "Partout on dit à ceux qui ont peu : 'il faut qu’ils aient moins' ; et ceux qui ont plus 'il faut qu’ils aient beaucoup'".

Le 6e homme de 2017 ?

Si les mots employés par François Bayrou ouvre clairement la porte à une éventuelle candidature, le maire de Pau semble se ménager un période de réflexion pour prendre sa décision. Il avait déjà invoqué la nécessité de "bâtir un projet", avant une éventuelle quatrième candidature à la présidentielle au soir de la victoire de François Fillon.



Après être arrivé en quatrième position lors du premier tour en 2012 avec 9,13% des voix, le président du MoDem est nettement moins plébiscité par électeurs dans la perspective de l’élection de 2017. Selon notre sondage Kantar Sofres OnePoint pour RTL, Le Figaro, LCI, François Bayrou n’arriverait qu’en sixième position avec 6% des voix. Il arriverait donc loin derrière François Fillon (29%) et Marine Le Pen (23%), mais aussi Emmanuel Macron (12%), Jean-Luc Mélenchon et François Hollande (7,5) en cas de candidature pour le président sortant.