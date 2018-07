publié le 28/11/2016 à 11:59

Au sein du parti Les Républicains, on se targue du "succès démocratique" qu'a été la primaire de la droite et du centre, pour laquelle plus de huit millions de votants se sont déplacés, sur les deux tours. Mais la primaire s'est également avérée être une fructueuse opération financière. Pour l'heure, 8,3 millions de votants ont été recensés, ce qui représenterait, à raison de la nécessité de payer deux euros à chaque vote, une manne financière de plus de 16,6 millions d'euros.



Mais l'intégralité de cette somme, qui ne profitera pas directement au parti mais bien au candidat à la présidentielle, ne sera pas versée au profit de François Fillon. Sur cette somme, entre 6 et 9 millions d'euros devront être prélevés pour couvrir les frais d'organisation du scrutin, comme l'avait estimé le député LR en charge de l'organisation du scrutin, Thierry Solère. Ce qui laissera au maximum 10 millions d'euros au "champion" de la droite, comme l'expliquent nos confrères du Huffington Post.

En vue de la course à l'Élysée, le coût de la campagne des candidats ne doit pas dépasser le plafond de 21,5 millions d'euros. François Fillon devra également déclarer les dépenses effectuées pour la campagne de la primaire de la droite. Des dépenses qui ne devront pas excéder 1,5 million d'euros, un montant fixé par la Haute autorité.