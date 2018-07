François Fillon et Alain Juppé, le 23 mars 2015

François Fillon était-il prêt à s'épargner les difficultés d'une campagne pénible ? Alors que les démêlés judiciaires du candidat des Républicains s'invitent constamment dans la course à la présidence de la République, de nouvelles déclarations semblent annoncer que l'ancien Premier ministre n'est pas passé loin de baisser les armes. Selon un article de Sud-Ouest, dans lequel François Fillon fait quelques révélations, il l'affirme : "Si Alain Juppé avait voulu être candidat, je lui aurais laissé la place."



Entre la fin du mois de février et le début du mois de mars, le nom d'Alain Juppé était sur toutes les lèvres. Le maire de Bordeaux, plus populaire dans les sondages, était pressenti comme le remplaçant de François Fillon. Le retrait de ce dernier, handicapé par l'affaire des emplois présumés fictifs, semblait plausible. Il avait alors reçu une convocation des juges d'instruction en vue d'une mise en examen. Finalement, au lendemain du discours de François Fillon au Trocadéro, Alain Juppé a annoncé définitivement qu'il ne serait pas le plan B du candidat.