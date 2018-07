publié le 30/04/2017 à 13:20

Le président de Debout la France, désormais allié à Marine Le Pen qui en ferait son chef du gouvernement en cas de victoire le 7 mai, est revenu sur RTL sur la nouvelle position de Marine Le Pen vis à vis de l'euro et de l'Union européenne. Après avoir scellé "l'alliance patriote républicaine", des questions se posent quant à la clarté du nouveau projet concernant la monnaie unique.



Il y a quelques jours encore, Marine Le Pen plaidait pour la renégociation des traités européens et donc de la remise en cause de l'euro en six mois. Depuis le 29 avril, le programme a changé. "La transition de la monnaie unique à la monnaie commune européenne" n'est désormais plus un "préalable à toute politique économique". Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 30 avril, Nicolas Dupont-Aignan botte en touche et n'annule pas les ambiguïtés. "On nous accusait avant de vouloir précipiter la France dans le chaos monétaire. Nous pensons que l'euro a fait beaucoup de souffrances pour les Français, et les millions de chômeurs français savent d'où viennent leurs malheurs", se contente-t-il d'abord de préciser.

Puis, sans jamais répondre clairement de quelle façon cette transition entre monnaie unique et monnaie commune se déroulera dans les faits ni quand aura lieu le référendum, il poursuit : "Je ne suis pas contre l'Europe, Marine Le Pen non plus, nous sommes contre l'Union européenne." Il finira par dire que cette transition prendra "une bonne année" quand Marion Maréchal-Le Pen parle d'un délai de trois ans. Et de conclure : "Vous aurez toutes les modalités pratiques très précisément très rapidement de Marine Le Pen (...) Avec Marine Le Pen, nous voulons la même démarche : un référendum pour renégocier tous les traités. En votant Marine Le Pen, les Français ne donnent pas un chèque en blanc sur l'Europe, ils auront la dernière main."

"Il n'y a aucune contradiction", dit Marine Le Pen

"Cela fait assez longtemps que je réclame la transformation de la monnaie unique vers la monnaie commune. Par conséquent, il n'y a là aucune contradiction. Oui, je pense que l'on peut parfaitement conserver l'euro monnaie commune", a déclaré la candidate FN à la présidentielle au micro de BFMTV, convié avec quelques médias à une visite imprévue sur le site de l'usine Altéo de Gardanne (Bouches-du-Rhône).