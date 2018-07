publié le 28/04/2017 à 12:49

Florian Philippot et Marion Maréchal-Le Pen se gargarisent de ce nouveau soutien. Marie-France Garaud, ancienne conseillère de Georges Pompidou et gaulliste historique, a explicité son soutien à Marine Le Pen, dans une interview à nos confrères du Figaro. Selon elle, cette élection présidentielle met en jeu la souveraineté de la France, dont "Marine Le Pen est la seule à avoir le tempérament pour (la) rétablir." "Marine Le Pen est la seule candidate qui n'est pas pieds et poings liés devant les Allemands. Elle a, je crois, le sens de l'État au point de préserver notre nation."



Marie-France Garaud, qui s'affichait aux côtés de Philippe de Villiers au lancement du Mouvement pour la France en 1994, plaide pour la sortie de l'Union européenne qu'elle associe à de l'"esclavage". "À la fin de la guerre, deux hommes avaient compris cela : De Gaulle et Churchill, qui n'a jamais aliéné les pouvoirs de son pays. Nous assistons à une tentative de domestication des pays européens, nous sommes placés devant l'éventualité d'un IVe Reich."

Celle qui se présente comme une "solide citoyenne de la France" ne se montre pas tendre à l'égard d'Emmanuel Macron, dont elle fustige le programme économique. "Il étale ses faiblesses avec un extraordinaire masochisme. Il a un petit côté chien battu. Il ne respecte pas la France et il est même en train de détruire le support de son existence politique."