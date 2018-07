publié le 31/01/2017 à 08:17

Elle est restée extrêmement discrète tout au long de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Benoît Hamon maintenant élu, Marisol Touraine se tourne dorénavant vers la présidentielle 2017. "Nous entrons dans un moment essentiel, l'élection présidentielle. Benoît Hamon a été élu, je l'ai félicité. Il est le candidat incontestable du Parti socialiste mais cette période appelle à une nouvelle dynamique", commente-t-elle



Invitée de RTL, la ministre de la Santé veut que la gauche "se donne les moyens pour faire perdre la droite et l'extrême droite". "Il ne faut pas se résoudre à un duel qui opposerait la droite et l'extrême droite surtout que François Fillon va très loin dans la remise en cause de notre modèle social", critique-t-elle. Avant d'appeler au rassemblement : "Benoît Hamon a la responsabilité comme candidat du Parti socialiste de rassembler la gauche et au-delà pour pouvoir gagner. La gauche doit s'engager".

Mais la route est encore longue pour le vainqueur de la primaire de la gauche à l'heure où le Parti socialiste semble diviser entre la ligne assumée par Manuel Valls et celle portée par Benoît Hamon. Des différences pointées du doigt par Marisol Touraine. "Je ne me suis pas reconnue dans son programme (...) Je ne crois pas à la fin du travail, je ne crois pas que nos entreprises ne pourront pas créer d'emplois (...) S'il ne change pas de ligne, il ne rassemblera pas. Il lui appartient dorénavant d'endosser les habits de candidat à la présidentielle", observe-t-elle assurant "attendre de voir ce qu'il va faire".



Mais toutes les cartes sont rebattues selon Marisol Touraine, qui observe dorénavant "tous les progressistes". "Il y a quelques mois, la victoire de la droite était acquise, mais aujourd'hui elle ne l'est plus. Cela fait peser sur les candidats progressistes une responsabilité majeure. Ils doivent faire en sorte de mener ceux qui croient au progrès social, à la justice sociale. Donnons-nous les moyens de battre le candidat de la droite et encore plus celle de l'extrême droite", détaille-t-elle. Avant de conclure comme un appel à Emmanuel Macron : "C'est possible. Mais il faudra à un moment que les candidats se parlent".