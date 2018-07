François Bayrou et François Fillon

publié le 28/12/2016 à 12:41

Qui ralliera qui pour l'élection présidentielle de 2017 ? Moins de 6 mois avant le premier tour du dimanche 23 avril 2017, les candidats ont commencé leur stratégie de campagne. À ce jeu-là, François Fillon a décidé de jouer la carte du rassembleur. Il n'a pas choisi n'importe qui, puisque le favori de la droite essaie de se rapprocher de François Bayrou, le président du MoDem. Ce dernier n'a toujours pas officialisé sa candidature, mais il a pris le temps de rencontrer le gagnant de la primaire de la droite, le 6 décembre dernier.



Selon une information publiée par le Canard Enchaîné, mercredi 28 décembre, François Fillon aurait conclu un accord secret avec François Bayrou en proposant à ce dernier des places aux législatives pour que les candidats du MoDem puissent constituer un groupe à l'Assemblée. Pour quelle contrepartie ? Un abandon de candidature à l'élection présidentielle de François Bayrou, ou son ralliement à François Fillon entre les deux tours.



François Fillon serait notamment inquiet de l'avance d'Emmanuel Macron, qui pèse de plus en plus dans la campagne. Le maire de Pau n'a pas encore donné sa réponse. Il faut dire que les propositions ne manquent pas : de son côté, Emmanuel Macron a également appelé Bayrou à le rejoindre, une requête restée elle aussi sans réponse. Le chef de file du MoDem laisse planer le doute et s'est même opposé au programme de François Fillon dans le passé. Toujours selon le Canard Enchaîné, "cet angoissant suspense devrait prendre fin le 14 janvier".