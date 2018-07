publié le 24/02/2017 à 08:03

Yannick Jadot n'est plus candidat à la présidentielle. Invité du journal du 20 Heures de France 2 le 23 février, le candidat écologiste a annoncé son retrait de la course à l'Élysée au profit de Benoît Hamon, après "15 jours" de négociations. Invité de RTL vendredi 24 février, Yannick Jadot s'est réjoui de cette association reposant sur des propositions précises, et en appelle de nouveau à Jean-Luc Mélenchon. "Avec Mélenchon, avec la société civile, avec les Françaises et les Français que j'appelle à nous rejoindre, on gagne l'élection présidentielle."



La coalition avec le candidat du Parti socialiste, parti du gouvernement, est-il cohérent ? "Benoît Hamon a gagné contre la ligne du gouvernement et contre l'appareil socialiste. Il n'est plus le candidat du Parti socialiste, il est le candidat d'un rassemblement, qui sera validé ce week-end (par les 17.000 votants à la primaire EELV du mois d'octobre 2016, ndlr)", a répliqué Yannick Jadot.

L'ancien candidat se montre "ambitieux" et "enthousiaste" à l'issue de la signature de "cette aventure, cette grande espérance". "On est dans un moment où la France peut basculer vers le nauséabond, la xénophobie, le repli identitaire avec Marine Le Pen. La France peut rester dans l'immobilisme (avec) des candidats qui veulent tout changer pour ne rien changer, qui donnent un chiffre sur leur taux de croissance à 2022 très précis, quand on ne sait pas ce que sera le trimestre prochain (en référence au programme économique d'Emmanuel Macron, ndlr)."