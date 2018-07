publié le 31/03/2017 à 11:34

Il aura fallu que Manuel Valls annonce voter pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle pour que Martine Aubry intervienne. La maire de Lille a fait front avec Benoît Hamon lors d'un meeting à Lille, le 29 mars dernier. "Je pense que quand on ne respecte pas la parole donnée - et je pense à (ce qu'a fait) Macron avec le président de la République ou à Valls - quand les idées passent au second plan, quand les intérêts personnels et l'envie du pouvoir pour le pouvoir sont en premier lieu, eh bien on se ressemble et on s'assemble", a déclaré la maire de Lille en marge d'une visite d'usine.



Restée jusqu'à présente discrète, la maire de Lille a violemment critiqué Manuel Valls. Candidate à la primaire de la gauche en 2011, elle a rappelé au passage son engagement aux côtés de François Hollande, qui l'avait battue. "La démocratie doit être respectée. Je l'avais fait, moi, au soir du deuxième tour quand François Hollande avait gagné la primaire. Je comprends que certains Français soient écœurés, je le suis aussi. Cette campagne, avec les affaires Fillon et Le Pen, ne parle pas des vrais sujets des Français", a encore relevé l'ancienne ministre du Travail.



Être socialiste, ce n'est pas bazarder le code du travail Martine Aubry Partager la citation





Aux côtés de Benoît Hamon, elle en a aussi profité pour critiquer l'attitude du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. "À tous ceux qui nous disent : 'Je vais ailleurs mais je reste socialiste', si j'étais premier secrétaire du Parti socialiste, j'aurais dit : 'Non, on n'est pas socialiste par déclaration, on est socialiste quand on défend des valeurs qui sont les nôtres', a-t-elle lancé sous des tonnerres d'applaudissements. Être socialiste, a-t-elle repris, ce n'est pas soutenir François Hollande en 2012, qui disait : 'J'aime les gens et pas l'argent' et en 2017 (soutenir) le candidat qui aime l'argent et pas les gens".

Faisant référence à des propos du candidat d'En Marche !, elle a stigmatisé celui qui "n'hésite pas à traiter d'alcooliques" des habitants du Pas-de-Calais (...) et de mal sapés des militants CGT". "Quel mépris !", s'est-elle indignée. "Être socialiste, ce n'est pas bazarder le Code du travail", a encore insisté Martine Aubry, qualifiant Emmanuel Macron "d'inspirateur majeur de la loi El Khomri".