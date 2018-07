publié le 25/04/2017 à 17:29

Nicolas Sarkozy est "atterré", selon un proche. Même s'il reste dans l'ombre, l'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre continue de suivre l'élection présidentielle. Après la défaite de François Fillon avec 20,01% des voix, il a jugé que "la droite a failli, (elle n'a) pas parlé à tous les Français dans cette campagne". Il regrette que son camp "n'ait notamment pas assez parlé aux classes populaires", comme le rapporte Le Parisien.



Le constat n'est guère plus optimiste du côté de ses proches. Un élu indique : "On ne va pas tirer sur l'ambulance, mais franchement, en s'obstinant comme il l'a fait pendant la campagne, François Fillon a conduit tout le monde dans le mur. Et maintenant, on fait quoi ?". Désormais, Nicolas Sarkozy veut s'assurer que "sa famille politique n'implose pas", explique le journal. Et sa crainte est bien fondée. Gérard Larcher, proche de François Fillon et ténor des Républicains confiait à l'antenne de RTL que "les lendemains de défaites historiques sont douloureux. Nous avons évité l'implosion de notre mouvement par un esprit de responsabilité. Nous sommes sur un sujet tout à fait fondamental".

Nicolas Sarkozy va-t-il revenir sur le devant de la scène ? "Il est très attentif à l'unité de sa famille politique mais il n'a pas du tout l'intention de reprendre le leadership. Son rôle sera plutôt de mettre du liant entre les uns et les autres dans les semaines à venir", explique son entourage. Ce qui est certain, c'est que l'ancien chef de l'État va prendre position pendant l'entre-deux-tours. Il compte avoir "une parole forte le moment venu, qui sera celle d'un ancien président de la République", indique-t-on au Parisien. Selon les informations de l'AFP, qui cite des sources concordantes, Nicolas Sarkozy devrait annoncer qu'il va voter en faveur d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Toutefois, aucune des sources n'a été en mesure de préciser si l'ex-chef de l'Etat votera pour le candidat d'En marche ! "à titre personnel" ou s'il appellera son camp à voter en sa faveur.