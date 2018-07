publié le 30/09/2016 à 11:47

Les fidèles du président de la République viennent tout juste de convaincre leur champion de quitter sa réserve et de lancer petit à petit sa campagne, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent déjà. D'abord la mauvaise surprise du début de semaine, avec l'annonce d'une nouvelle hausse du chômage au mois d'août. Les partisans de François Hollande comptaient pourtant sur une nouvelle baisse du nombre de demandeurs d'emploi pour lancer le site "NotreidéedelaFrance.fr" quand Pôle emploi a révélé que le chômage avait augmenté de 1,4% au mois d'août. Alors que le président de la République avait indexé sa candidature à la fameuse "inversion de la courbe du chômage", près de 80% des Français pensent désormais que François Hollande doit renoncer à se présenter en 2017, selon un sondage Odoxa paru le 30 septembre.



Même la majorité des sympathisants de gauche ne souhaitent pas que le président sortant se représente (64%). Pas plus qu'ils ne croient dans l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin du quinquennat (74%). À l'échelle nationale, 88% des sondés pensent que la promesse du Président est intenable. D'après ce sondage Odoxa pour France Info, seuls Alain Juppé (14%) et Emmanuel Macron (16%) feraient mieux que François Hollande en matière de lutte contre le chômage.