publié le 27/09/2017 à 09:13

Dans deux semaines, les candidats à la présidence du parti Les Républicains devront boucler leur dossier en vue de l'élection des 10 et 17 décembre. Sur les six candidats déclarés, seul Laurent Wauquiez est réellement en mesure de se présenter.



En coulisses, on s'interroge : y aura-t-il vraiment une élection ? Hormis le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas un seul des cinq autres candidats ne dépasse pour l'instant les 1.000 parrainages d'adhérents. Or, il en faut 2.347 (issus de 15 fédérations différentes) d'ici quinze jours.



Pour le député du Touquet, Daniel Fasquelle, c'est clairement mission impossible. "L'acte implique de remplir un formulaire. Il faut fournir aussi sa carte et sa pièce d'identité. Les militants n'ont absolument pas la tête à ça. C'est vraiment un travail titanesque."

LR ne veut pas revoir les règles de qualification

Plus l'échéance se rapproche, plus les "petits candidats" réclament, comme le député Julien Aubert, une seconde chance. "Je souhaiterai une réunion des responsables du parti pour revoir les règles de qualification."



Mais il n'en est pas question, explique-t-on au siège des Républicains, où c'est un peu "panique à bord" pour trouver un adversaire à Laurent Wauquiez. En quelques jours, les adhérents ont reçu quatre mails de rappel, et à leur domicile le magazine du parti et un bulletin de parrainage. Chez LR, on espère que cela sera suffisant pour sauver l'élection et, avec elle, l'avenir du parti.