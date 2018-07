Près de deux Français sur trois approuvent l'alliance entre Bayrou et Macron

François Bayrou et Emmanuel Macron

et AFP

publié le 24/02/2017 à 16:29

L'alliance conclue entre François Bayrou et Emmanuel Macron est approuvée par une majorité des Français. Selon un sondage Odoxa publié vendredi 24 février et réalisé pour franceinfo, la décision du président du MoDem est saluée par 62% des personnes interrogées, alors que seulement 37% jugent qu'il s'agit d'une mauvaise décision.



Parmi les personnes sondées, 61% ont le sentiment que le maire de Pau est animé par "des convictions profondes", 55% qu'il "pense avant tout à l'intérêt de la France" et 54% qu'il est "courageux". La moitié des personnes interrogées juge que le soutien que François Bayrou apporte à l'ancien ministre de l'Économie est un atout pour ce dernier, mais environ la même proportion, 49%, pense le contraire.

François Bayrou a proposé une alliance à Emmanuel Macron le 22 février. Une proposition qui a été conditionnée à plusieurs éléments, notamment le pluralisme des candidats qui seront investis aux élections législatives, mais aussi la rédaction et la promulgation d'une loi de moralisation de la vie politique. Le même jour, le candidat à l'Élysée a officiellement accepté la proposition d'alliance du Béarnais, mais affirme n'avoir rien promis à François Bayrou, qui pour l'heure tout du moins, n'est pas pressenti au poste de Premier ministre.