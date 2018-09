publié le 04/09/2018 à 21:19

Après des semaines d'hésitations, l'annonce est tombée : le prélèvement à la source "sera bien mis en place dès le 1er janvier 2019". C'est en tout cas ce qu'Édouard Philippe a annoncé, au journal de 20 Heures de TF1, ce mardi 4 septembre. Une réforme "techniquement complexe à mettre en oeuvre", reconnaît le Premier ministre, justifiant ainsi les semaines de cafouillages et de contradictions. Selon lui, le prélèvement à la source peut désormais être "mis en oeuvre dans de bonnes conditions".



"Nous avons l'ensemble des réponses aux questions que nous attendions", affirme le Premier ministre, chargé par Emmanuel Macron d'annoncer le dénouement de l'affaire. Ce dernier nie d'ailleurs les changements de directions du gouvernement sur le prélèvement à la source, pour lui, "il ne faut pas confondre exigence et hésitation".



Si des contradictions ont brouillé les pistes quant à la mise en place ou non de cette mesure, c'est selon Édouard Philippe parce que "le Président a dit qu'il voulait être certain que cette réforme soit une bonne réforme pour le contribuable" et pour qu'elle ne "diminue par son pouvoir d'achat."

Le Premier ministre l'assure, le prélèvement à la source est une solution "plus simple". Ce dernier ne croit pas à "l'effet psychologique" d'une telle mesure sur la consommation des Français, et vante même l'"intérêt pour la trésorerie" que représente ce "nouveau système", qui permettra aux Français d'être "prélevés à la fin du mois, sur 12 mois." Et d'assurer : "Il n'y aura pas de perdants en trésorerie dans la réforme que nous mettons en oeuvre."