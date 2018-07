publié le 31/07/2017 à 18:13

À l’approche de son retrait de la politique élective, Jean-Pierre Raffarin n’en demeure pas moins un observateur reconnu et aguerri de la vie politique. L’ancien Premier ministre, qui s’apprête à quitter son poste de sénateur à l’automne prochain, a livré ses impressions sur les premiers mois de la présidence d’Emmanuel Macron dans les colonnes du Journal Du Dimanche.



Jean-Pierre Raffarin a tenu à rendre hommage à Manuel Valls et à se montrer optimiste quant à l’avenir de l’ancien occupant de l’hôtel de Matignon. "Il ne faut pas sous-estimer Manuel Valls, malgré sa disparition actuelle”, assure-t-il malgré la discrétion du député de l’Essonne depuis sa réélection mouvementée à l’Assemblée nationale en juin dernier.

Une droite bientôt divisée en deux partis

Après avoir qualifié de "big-bang" la déferlante de La République en Marche aux élections législatives, Jean-Pierre Raffarin prédit de futurs séisme dans le paysage politique français, notamment à droite. Alors que la fracture entre les Constructifs et Les Républicains semble aujourd’hui irrémédiable, le sénateur de la Vienne pense que la droite devrait à nouveau se diviser en deux partis distincts. "Une nouvelle UDF n’est pas impossible" confie-t-il dans le JDD en référence à l’ancienne formation politique de centre droit. En perte de vitesse depuis la création de l’UMP en 2002, l’UDF s’est dissoute au sein du MoDem en 2007.

"Faut-il conserver une famille politique qui incarne à la fois la droite et le centre ou revenir à un schéma avec deux forces politiques : l'une qui combat à droite et l'autre qui combat au centre, avec un accord politique entre les deux ? C'est une vraie question de stratégie politique", s’explique-t-il. Pour prendre la tête du futur parti de centre-droit imaginé par Jean-Pierre Raffarin a même un nom en tête : Edouard Philippe, l’actuel chef du gouvernement. "Il est trop tôt pour dire s’il le pourra et le voudra, mais il peut être en situation", assure l’ancien Premier ministre.