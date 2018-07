Pour Bernard Cazeneuve, Marine Le Pen "ne peut se placer au-dessus des lois"

et AFP

publié le 24/02/2017 à 17:42

Après avoir refusé d'être entendue par les enquêteurs dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front national, Marine Le Pen n'a pas tardé à essuyer les premières slaves de la part de ses adversaires. Pour Bernard Cazeneuve, la candidate à l'élection présidentielle "ne peut se placer au-dessus des lois de la République". "Aucun responsable politique ne peut refuser, s'il est républicain, de déférer aux convocations de la justice. Le respect de l'autorité de l'État et des institutions commence par cela", a glissé le Premier ministre à l'AFP ce vendredi 24 février.



"Lorsqu'on prétend aux plus hautes responsabilités, on ne peut se placer au-dessus des lois de la République", a-t-il ajouté. La présidente du Front national Marine Le Pen était convoquée mercredi pour être entendue par les enquêteurs dans l'affaire des assistants d'eurodéputés de son mouvement mais elle a refusé de s'y rendre, ont indiqué vendredi des sources proches de l'enquête.

"Comme pendant les régionales, je ne répondrai pas pendant la campagne électorale. Cette période ne permettant ni la neutralité ni la sérénité nécessaire au fonctionnement correct de la justice", avait Marine Le Pen plus tôt à l'AFP. Protégée par son immunité de députée européenne, Marine Le Pen ne peut être contrainte pour être entendue ni soumise à aucune mesure coercitive. Il faudrait au préalable que les juges d'instruction fassent une demande de levée d'immunité, qui serait ensuite soumise au Parlement européen.