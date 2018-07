publié le 27/09/2017 à 19:28

Le gouvernement a détaillé mercredi 27 septembre les mesures d'économie contenues dans son projet de loi de finances pour 2018, destinées à concilier la baisse des prélèvements avec la réduction du déficit public. Un "budget de combat", explique Alain Duhamel, selon qui on peut être d'accord ou non avec Emmanuel Macron, toujours est-il que le président "fait des choix, les annonce et les assume".



Pour l'éditorialiste, le budget est "ambitieux" et "exigeant" puisqu'il vise à la fois à baisser les impôts et les prélèvements et les déficits. Or "il est très difficile de faire tout cela en même temps". Derrière ce budget, "il y a une logique économique qui est de faciliter l'investissement et donc, espère-t-on, la croissance. D'où le fait qu'Emmanuel Macron choisit de diminuer les prélèvements sur les revenus financiers et supprime l'impôt sur la fortune (ISF) sur la part mobilière", explique Alain Duhamel.

Le président de la République s'attaque donc à un "tabou" que la droite n'osait plus remettre en question depuis 1988 : l'ISF. À côté de cela, ce budget comporte des compensations sociales, comme la baisse des prélèvements sociaux qui bénéficiera aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants.