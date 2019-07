publié le 03/07/2019 à 20:12

La visite en Corse du Premier ministre a lieu dans une atmosphère toujours tendue et c'est bien dommage. À chaque fois, les nationalistes bombent le torse et donnent un caractère belliqueux à ces rencontres avec, comme ils disent, des "représentants de la France" pour parler -plus justement- de la métropole. Ils mettent en avant toujours les mêmes propositions, des propositions qui ne sont pas acceptables par les Républicains de tous poils attachés à l'unité du pays.

Avec par exemple la création d'un statut de résident. Alors kezako ? Eh bien, il s'agirait de réserver l'achat de terrains et d'habitations sur l'île uniquement aux Corses eux-même.

Pour les nationalistes Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni - qui dirigent les instances dirigeantes corses -, l'objectif est en apparence louable : lutter contre la flambée de l’immobilier sur l'île de beauté, contre la spéculation. Mais, le but caché c'est de réserver la Corse aux Corses et de fermer l'île sur elle-même.

Une proposition qui fait bondir

Une autre proposition fait bondir et elle est récurrente : le rapprochement des prisonniers politiques corses. Oui "politiques". On émet suffisamment ici de réserves sur l'action du gouvernement quand c'est nécessaire - encore hier soir quand nous parlions du lien abîmé entre les policiers et les Français - pour pouvoir affirmer haut et fort qu'il n'y a pas dans notre pays de prisonniers politiques. Mais en fait, quand on écoute les nationalistes, il s'agit par exemple des assassins du préfet Erignac et là apparaissent du coup leurs véritables intentions.

Ils veulent ainsi entretenir une volonté sécessionniste sous couvert de davantage d'autonomie, avec son lot de grandes revendications "fondamentales" comme les qualifient les nationalistes et dont nous venons de donner deux exemples.

Mais aussi avec des petites vexations comme lorsque la préfète de Corse est convoquée - ce n'est pas une simple invitation - devant l'Assemblée territoriale le 27 mars dernier avec comme titre celui de "représentante de la légalité transitoire", comme le rapporte Le Monde. Ou encore lorsque pour des inaugurations d'infrastructures, le ruban tricolore n'est pas prévu, alors que l'État a investi massivement dans les projets.

Et l'État français dans tout ça ?

Pourtant, l'État en fait suffisamment pour apaiser la situation. Dans le cadre des institutions et de l'inscription dans la Corse dans la République, dans le projet de révision de la constitution que porte l'exécutif, que souhaite Emmanuel Macron, il y a même l'idée d'une "logique de différenciation" des territoires, dont la Corse pourrait, si la révision passe bien sûr, profiter, avec notamment plus de compétences transférées donc de l'État central aux collectivités.



C'est un pas de plus dans la décentralisation, ce n'est pas anodin et à chaque fois c'est aussi un risque pris pour l'unité des territoires dans une seule nation, mais le jeu en vaut la chandelle. Sauf qu'en réclamant toujours plus, les dirigeants corses s'inscrivent dans une surenchère qui conduit dans l'impasse. Car à force de réclamer davantage l'autonomiste Simeoni et l'indépendantiste Talamoni font perdre tout crédit à leur combat.



"Si les Corses veulent leur indépendance, qu'ils la prennent", avait lancé Raymond Barre. Les derniers sondages le disent : les Corses n'en veulent pas et c'est une bonne chose, mais pour autant ils ne peuvent pas imposer à un État nourricier les conditions de leur maintien dans la République.