Pénélope Fillon, une femme à l'ombre de la vie publique

publié le 28/11/2016 à 15:55

"À la fin de cette semaine, tout disparaîtra et je pourrai continuer comme avant". Cette phrase, Penelope Fillon l'a prononcée en 2007, alors que sa vie d'épouse de Premier ministre touchait à son terme. Quelques mots révélateurs de la personnalité de la principale intéressée. Une personne pudique, qui n'aime pas parler publiquement. Et pourtant, cela fait longtemps que cette Galloise de 61 ans fait partie du paysage politique français. En arrière-plan, certes. En tant qu'épouse d'un homme qui devient successivement parlementaire en 1981, de multiples fois ministre et Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant cinq ans entre 2007 et 2012.



Car cette femme aux cheveux grisonnants se définit elle-même comme une "paysanne", confie-t-elle au Telegraph, évoquant également que les médias ne sont pas son "habitat naturel". Cette avocate de formation a rencontré François Fillon sur les bancs de l'université en 1976, alors qu'ils étudiaient tous deux le droit, dans la lignée des familles de juristes dont ils sont issus. Malgré son diplôme, Penelope Fillon ne travaille pas. Sur sa fiche d'élue au conseil municipal de Solesmes (Sarthe), où elle siège depuis 2014, il est simplement inscrit "femme au foyer" pour évoquer sa situation professionnelle.

Une parole publique distribuée avec parcimonie

En dépit de son affection pour le calme et la campagne de la Sarthe, elle emménage à Paris en 2002 avec sa famille. Une décision prise pour favoriser la carrière de son mari. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle se fait plus présente dans l'arène médiatique. Même en temps qu'épouse de François Fillon à Matignon, la Galloise est discrète, en retrait. Ses années à Matignon ? Elle en garde malgré tout un souvenir heureux. "J'ai aimé cette maison. Nous y avons vécu très normalement malgré l'énorme travail et le poids des responsabilités sur les épaules de mon mari", a-t-elle confié lors d'une (rare) interview à Paris Match en 2015.

À la question de savoir si elle s'imagine devenir un jour Première dame de France, Penelope Fillon, née Clarke, affirme ne pas se projeter. "Quand j'ai épousé François il y a trente-cinq ans, je n'imaginais pas être la femme d'une Premier ministre français. Mais par tempérament je m'adapte", assure-t-elle dans les colonnes de l'hebdomadaire.



Elle qui cultive la discrétion a pourtant été mise à contribution dans le cadre d'une campagne de son mari pour la première fois. Celle de la primaire de la droite et du centre, qui a vu son époux sortir victorieux des urnes, le 27 novembre 2016. Elle est devenue marraine du mouvement "Les femmes avec Fillon", pour aider à promouvoir les idées relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, portées par François Fillon dans son programme présidentiel. Un choix pour favoriser la carrière de son mari, comme, vraisemblablement, plusieurs autres qu'elle a effectué au long de sa vie.