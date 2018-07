Revivez le meeting de François Fillon à la Villette

publié le 29/01/2017 à 16:12

L'image est symbolique. François et Penelope Fillon, côte à côte, les yeux embués, ont été ovationnés dimanche 29 janvier à leur arrivée porte de la Villette. Sous les cris de "Penelope, Penelope", l'épouse du candidat s'est vue offrir un bouquet de fleurs, avant de s'installer au premier rang parmi les ténors du parti, tels que Alain Juppé, Bruno Retailleau, Gérard Larcher ou Thierry Solère.



Affaibli et meurtri par les révélations du Canard Enchaîné du 24 janvier sur le supposé emploi fictif d'attachée parlementaire qu'aurait occupé Penelope Fillon en échange de 500.000 euros, François Fillon, sous le coup de nouvelles accusations portées par Mediapart et le JDD, va tenter de relancer une campagne décidément compliquée, marquée par les tensions internes au parti Les Républicains et l'incompréhension autour de ses intentions quant à l'avenir de la Sécurité sociale.

13.500 personnes se seraient inscrites pour participer au meeting à en croire les chiffres du candidat. La date du dimanche 29 janvier n'a pas été choisie au hasard. Le candidat des Républicains fait ainsi face au second tour de la primaire de la gauche. La bataille de la mobilisation et de la communication entre les candidats a commencé.



> Live iTELE Durée : |

Revivez le meeting de François Fillon

17h33 - François Fillon a terminé son discours. Il est désormais entouré de toute son équipe sur la scène de la porte de la Villette.



17h30 - "Je vais le défi du redressement national. Oui sur le chemin de la victoire, il y aura des vents contraires, on va franchir les bourrasques, nous irons ensemble à la rencontre des forces. Nous irons droit vers la victoire, droit vers les grandeurs, droit vers les Français. La France qui résiste, la France libre."



Nous serons la France debout, la France qui ne se laisse pas abattre, la France qui résiste, la France libre ! #FillonLaVillette pic.twitter.com/T35eEcZE8Z — François Fillon (@FrancoisFillon) 29 janvier 2017

17h28 - "Oui, je veux une société de nouvelles libertés, où chacun se sentira davantage maître de sa vie et utile pour les autres. Vous voyez comme nous sommes loin de la purge et des programmes technocratiques."



17h24 - François Fillon évoque ses adversaires divisés en "quatre gauches". "La bataille sera difficile, notre adversaire n'a pas un visage, il en a quatre. Il y a quatre gauches, dont l'extrême-droite : la gauche numéro un, la gauche pure et dure, c'est Mélenchon, le Fidel Castro de Youtube, la gauche numéro 2, c'est la gauche socialiste, l'équipage du Titanic hollandais, la gauche numéro 3, c'est Macron. Il dit avoir un projet, je l'attends. Il fait croire qu'il est seul, il a fait le programme de Hollande. Macron, c'est le sortant, c'est le bilan de Hollande. Et puis, il y a la gauche numéro 4, c'est le Front national : de la dépense publique à n'en plus finir, c'est le programme du Parti communiste des années 70. Aujourd'hui, l'original c'est Jean-Luc Mélenchon et la copie, c'est Marine Le Pen. C'est la politique de la ruine."



Notre adversaire n’a pas un visage... Il y a plus de cinquante ans, André Malraux disait : il y a quatre gauches. Il avait raison ! pic.twitter.com/ELl4If2B4q — François Fillon (@FrancoisFillon) 29 janvier 2017

17h20 - Pour garantir la souveraineté française, "il faut un vrai président de la République", dit-il en opposition à François Hollande. "L'Europe doit être pour la France un amplificateur de souveraineté. Je me bats pour une Europe politique, je milite pour une Europe qui tient ses frontières, pas une Europe passoire. Si je suis élu, je renégocierai la directive travailleurs détachés pour en faire respecter le principe. Je veux l'Europe, mais avec la France debout comme dirait Philippe Séguin. La France doit être redressée, l'Europe il faut la reconstruire, l'avenir c'est la civilisation européenne."



17h17 - "La France doit tenir son rang à travers une politique d'indépendance nationale. Une France libre de combattre le totalitarisme islamique."



17h15 - "Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme ou des Frères musulmans. Le catholicisme, le judaïsme ne dénoncent pas les règles de la République. La religion musulmane doit accepter sans condition tout ce que les autres religions ont accepté par le passé. C'est une bataille idéologique et une bataille spirituelle que nous devons mener ensemble."

La religion musulmane doit accepter sans condition tout ce que les autres religions ont accepté par le passé. #FillonLaVillette pic.twitter.com/eJaZDHY3LU — François Fillon (@FrancoisFillon) 29 janvier 2017

17h13 - "L'immigration sans intégration, sans assimilation doit être stoppée. Je veux réduire l'immigration à un strict minimum avec des quotas. Avec les clandestins, la France doit être intransigeante. Je conditionnerai l'aide au développement à la collaboration de leur pays d'origine."



17h12 - "La sécurité doit être partout, oui je veux rétablir les peines planchers pour les récidivistes. Un délit, une sanction."



17h10 - François Fillon dénonce le "chaos français" : Nuit debout, Notre-Dame-des-Landes... "Je veux remettre de l'ordre dans le chaos français."



17h08 - "Oui, nous abrogerons la réforme des rythmes scolaires et nous laisserons les collectivités locales choisir leur organisation." Avant de proposer "une valorisation massive de l'alternance, le port d'un uniforme scolaire." "Nous sommes en queue du peloton européen : la gauche a fait pensé l'endoctrinement avant l'intelligence, elle s'est attaquée à tout ce qui était synonyme d'excellence."



« Oui, nous abrogerons la réforme des rythmes scolaires ! » @FrancoisFillon #FillonLaVillette — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) 29 janvier 2017

17h07 - La famille est le premier cercle de la tendresse. Je relèverai le quotient familial, je protégerai les droits de l'enfant."



17h06 - François Fillon fait référence au dixième anniversaire de la mort de l'Abbé Pierre. "J'engagerai un plan pluriannuel de lutte contre l'exclusion. Il y a une loi de programmation pour la défense, il y aura une loi de programmation pour une guerre contre la pauvreté.



17h05 - François Fillon développe son projet pour les personnes handicapées, en faisant référence à Jacques Chirac. "Je tourne les applaudissements vers lui. Ce combat pour les personnes handicapées, ce sera mon combat."



17h04 - "Je veux une santé pour tous. Je ne veux pas moins de Sécurité sociale pour les Français, je veux plus de Sécurité sociale pour les Français."



17h02 - François Fillon reproche à la gauche de "ne plus croire dans la croissance". "C'est la croissance par le travail qui finance notre protection sociale. Je veux nous en donner les moyens en agissant pas en rêvant. Mon ambition sociale, c'est assurer une retraite digne à nos anciens." Il propose donc de retarder l'âge de la retraite à 65 ans. "Il propose de revaloriser de 300 euros par an pour les pensions de moins de 1.000 euros".



17h01 - "Face au camp de l'anesthésie, je suis le candidat du travail et du pouvoir d'achat. Un pays qui travaille plus gagne plus. La fin des 35 heures dans le privé, l'augmentation du salaire direct, le relèvement du quotient familial pour les familles."



"Face au camp de l'anesthésie, je suis le candidat du pouvoir d'achat et du travail" @FrancoisFillon #FillonLaVillette — Benoist Apparu (@benoistapparu) 29 janvier 2017

16h58 - François Fillon a un message à destination des fonctionnaires. "Salariés, indépendants, fonctionnaires, nous sommes tous sur le même navire. Passer nos fonctions publiques à 39 heures, c'est du bon sens, c'est redonner à nos fonctionnaires une perspective de carrière. Réduire notre nombre d'agents publics sur le quinquennat de 8%, c'est raisonnable. Oui, je suis l'ennemi de la bureaucratie, pas l'ennemi des fonctionnaires. Il y a peu de tâches aussi nobles. C'est à eux que je pense, nous allons leur rendre leur fierté."



"Je suis l’ennemi de la bureaucratie, mais je ne suis pas celui des fonctionnaires !" @FrancoisFillon #FillonLaVillette — Bruno Retailleau ¿ (@BrunoRetailleau) 29 janvier 2017

16h55 - François Fillon développe ses propositions économiques. "Je fonce pour une France du plein emploi, une France productive. Il faut en parallèle remettre nos finances publiques en ordre. Je baisserai massivement les charges qui pèsent sur le coût du travail et la feuille de paie des Français. Le gain pour les Français : 250 euros par an, je sortirai des 35 heures sans démagogie, sans diktats. Je généraliserai l'apprentissage, qui doit devenir la première voie d'accès à l'emploi pour les jeunes, je développerai le statut d'autoentrepreneur, oui je veux libérer tous les secteurs : l'agriculture, les services, la construction. Nous allons effectuer une marche de fond."



16h53 - "Faire de la France la première puissance européenne" est l'ambition de François Fillon. "Nous allons faire de notre pays celui de l'audace plutôt que celui de la bureaucratie, le pays des initiatives plutôt que des circulaires."



16h52 - François Fillon songe à "défendre les valeurs de la France" face à l'islam radical.



16h51 - Deux petits avertissements à Donald Trump : "Tous les États qui chercheraient à rompre les accords de Paris sur le climat devraient en rendre compte à l'humanité". Il a aussi fait valoir "la souveraineté" de la France. "Être à genoux ou debout, c'est la question. Ma réponse debout toujours, à genoux jamais."



Les défis sont gigantesques. Etre debout ou à genoux : voilà la question. Ma réponse est claire : debout toujours, à genoux, jamais ! pic.twitter.com/luaEftRnMq — François Fillon (@FrancoisFillon) 29 janvier 2017

16h50 - Nous voyons un pays défait, plongé dans une crise morale sans précédent, un pays où l'on n'investit plus, sans chef, une classe politique effrayée à l'idée d'affronter un monde nouveau. Plutôt de trembler devant cette Révolution numérique, il faut lui laisser sa chance."



16h47 - Je ne cesserai jamais de vous parler de la France : c'est la même France du baptême de Clovis à la Déclaration des droits de l'Homme, c'est la France des rois, c'est la France de De Gaulle et c'est la France de Césaire. La France ne nous demande rien, mais nous lui devons tout."



16h46 - "On m'a décrit comme le représentant d'une France traditionnelle. Je ne renie pas ma foi personnelle, comme mes engagements politiques. Je récuse ces divisions inutiles dont s'abreuvent nos adversaires.



16h44 - "Ma parole n'est pas soufflée par le microcosme, je veux incarner la fierté d'une nation qui ne se laisse pas abattre, il n'y a pas un peuple de droite et de gauche, il n'y a qu'un seul peuple, le peuple français. L'audace du changement est en nous."



16h41 - François Fillon revient sur son parcours, évoque le camp d'Auschwitz, Verdun, l'histoire de la France.



16h40 - Il m'est insupportable d'entendre dire que la France n'a qu'un avenir : le revenu universel". "C'est l'assistanat universel". Un petit tacle à la proposition phare du programme de Benoît Hamon.

« A gauche, on rêve des 32 heures et d’un revenu universel : c’est l’assistanat universel ! » @FrancoisFillon #FillonLaVillette pic.twitter.com/sf4aX1x04E — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) 29 janvier 2017

16h38 - François Fillon défend une nouvelle fois son épouse face aux accusations. À 3 mois de l'élection présidentielle, on construit un scandale. À travers Penelope, on cherche à me casser, qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Je veux dire à Penelope que je l'aime et je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups."



16h33 - "Je viens de loin et on ne m'intimidera pas", lance François Fillon. "Dès le début Penelope est à mes côtés avec discrétion. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe". Elle est ovationnée.



« Depuis le début, Pénélope est à mes côtés, avec discrétion. J’ai construit mon parcours avec elle » @FrancoisFillon #FillonLaVillette — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) 29 janvier 2017

16h32 François Fillon dit un "immense merci" à Alain Juppé et demande au public de lui faire un "triomphe". Le candidat des Républicains veut tourner "nos 15.000 pensées vers Nicolas Sarkozy.



16h30 - François Fillon prend la parole et annonce la participation au meeting de la Villette de 15.000 personnes.