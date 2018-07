Patrick Buisson : du conseiller de Nicolas Sarkozy au traître

publié le 28/09/2016 à 19:18

Nicolas Sarkozy n'en parle presque jamais, pas même à ses amis. La trahison de son ancien conseiller Patrick Buisson reste encore bien présente. D'autant plus que ce dernier sort un livre, La Cause du peuple, dans lequel il n'hésite pas à dévoiler certains détails des enregistrements où l'ancien chef de l'État étrille Jacques Chirac, François Fillon et prône un rapprochement avec le Front national.





Dans un entretien à Valeurs Actuelles, il continue sa charge contre l'ancien président des Républicains et affirme que "tout le parti de Nicolas Sarkozy repose sur l'idée que l'électorat français de droite est toujours le plus bête du monde et aspire à le rester. Croire que, élu contre Marine Le Pen, avec comme Premier ministre François Baroin, le déconstructeur de crèches, Nicolas Sarkozy fera une politique de droite relève soit d'une insondable bêtise, soit d'une extrême candeur.

Le clan Sarkozy se mobilise

En pleine campagne pour la primaire de la droite, les sarkozystes se rallient autour de leur candidat et enfonce Patrick Buisson. Le président par intérim des Républicains, Laurent Wauquiez estime que l'ancien conseiller a franchi un point de non-retour" avec la publication de ce livre qui est "un règlement de comptes qui n'a pas d'intérêt, de la part de "quelqu'un qui était dans les équipes de 2007 et qui a trahi la confiance de Nicolas Sarkozy".

À l'antenne de RTL, François Baroin, proche de Nicolas Sarkozy, a déclaré : "Le crédit que j'accorde à ce personnage, il peut dire n'importe quoi, dans n’importe quel bouquin, n'importe quelle interview, ce crédit il est entre zéro et moins l'infini". L'ami de toujours de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, a aussi défendu l'ancien président de la République. Selon lui, "c'est un classique. Certains conseilleurs, à l'issue de leur mandat, de leur fonction, pour des raisons multiples, cherchent à nuire à celui auprès duquel ils ont travaillé".

Une stratégie pour gagner en 2007

La collaboration de Nicolas Sarkozy avec Patrick Buisson débute en 2005. "L'ancien journaliste d'extrême droite recyclé en analyste des sondages 'prédit à Nicolas Sarkozy le résultat du référendum européen à la décimale près', rappelle Vanessa Schneider, coauteur de Le mauvais génie de Nicolas Sarkozy, comme l'explique 20 Minutes. C'est alors que la mise en place de la "ligne Buisson", c'est-à-dire, le fait de s'adresser directement à l'électorat du Front national, se fait sentir dans la communication de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2007.



"L’influence de Patrick Buisson est alors très importante. Nicolas Sarkozy l’appelle quatre à sept fois par jour, lui demande des conseils, accepte l’idée de la création d’un ministère de l’Immigration… Patrick Buisson est d’ailleurs méprisant envers Nicolas Sarkozy, estimant qu’il est sa marionnette, un bon cheval pour faire gagner ses idées", explique l'auteure au site.

Une trahison et une vengeance

L'ancien président de la République tombera alors de haut quand il apprendra que son conseiller enregistrait, à son insu, toutes leurs conversations sur un dictaphone. Patrick Buisson est alors condamné pour atteinte à la vie privée en 2014. Quelques jours plus tard, Nicolas Sarkozy livre son ressenti sur l'affaire au Journal Télévisé de France 2 : "Dans ma vie, j’en ai connu, des trahisons, mais comme celle-là, rarement !". Selon Vanessa Schneider, "Patrick Buisson n’a pas supporté ces mots et cette condamnation. Il s’est vu comme la victime d’un ingrat qu’il a aidé pendant dix ans. Il a annoncé à plusieurs personnes, et à plusieurs reprises, qu’il se vengerait".