"Moi, je maintiendrai le pass Navigo à 70 euros (par mois, ndlr), car je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des Franciliens". Depuis cette promesse tenue en décembre 2015 par Valérie Pécresse lors de la campagne des élections régionales d'Île-de-France, les tarifs de ce précieux sésame n'ont pourtant cessé d'augmenter à la faveur de l'été.



Sous l'impulsion de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, la carte à puce incontournable pour accéder aux transports en commun a en effet augmenté de 3 euros en août 2016 (73 euros), puis de 2,20 euros un an plus tard (75,20 euros). Et l'élue Les Républicains (LR) n'a pas fermé la porte à une nouvelle augmentation.



Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur RMC mardi 29 août, l'ancienne ministre n'écarte pas une nouvelle hausse du pass dans les prochaines années : "On augmentera si on a besoin d'augmenter", concède-t-elle, non sans avoir promis que ces hausses seraient toujours justifiées et les plus faibles possibles.

"300 millions de trou dans la caisse"

À en croire Valérie Pécresse, ces augmentations successives sont inévitables tant la politique menée en matière de transports par la majorité socialiste précédente a été désastreuse. Et de tirer à boulets rouges sur l'unification des tarifs du pass Navigo mise en place par Jean-Paul Huchon. "Cette mesure électoraliste n'était pas financée, il y avait 300 millions de trou dans la caisse (....) Mon engagement de campagne, c’était de dire que je ne ferais pas payer ces 300 millions aux voyageurs. Et ils ne les ont pas payés", cingle-t-elle sur RMC.



Celle qui a soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite fixe le cap de 2021, date jusqu'à laquelle "il faut continuer les investissements dans les transports". Une augmentation du pass n'est cependant pas le seul levier que Valérie Pécresse compte activer pour accroître les recettes. "Je me bats pour qu'il y ait plus de croissance en Île-de-France, parce que s'il y a plus de croissance (...) le versement des entreprises va augmenter", assène l'élue devant Jean-Jacques Bourdin, qui compte également lutter contre la fraude.