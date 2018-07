publié le 29/05/2016 à 13:46

Emmanuel Macron est-il trop éloigné de la ligne du Parti socialiste ? De nombreux électeurs socialistes dénoncent la position très à droite de l'actuel ministre de l'Économie. Ce dernier refuse de rentrer dans le moule et enchaîne les sorties quitte à créer de nouvelles polémiques. Alors que le trublion du gouvernement a officiellement lancé sa "Grande Marche" samedi 28 mai, ce dernier s'est une nouvelle fois fait remarquer la veille lors d'une visite à Lunel dans l'Hérault.



Alors qu'il allait à la rencontre de jeunes élèves, le ministre de l'Économie a eu une phrase jugée "maladroite" par Jean-Christophe Cambadélis : "Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler". Et si bon nombre de personnes ont dénoncé une sortie hautaine, Le premier secrétaire du Parti socialiste a refusé d'alimenter la polémique. "Au Parti socialiste, on n'est pas dans la cacophonie, on est dans la polyphonie", a-t-il lancé.

Et s'il a à plusieurs reprises sermonné le jeune ministre de l'Économie, Jean-Christophe Cambadélis s'est dit "complémentaire" avec Emmanuel Macron lors du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI. Et si les courants semblent nombreux aujourd'hui au sein du Parti socialiste, la confiance est de mise : "Nous avons plein d'hommes et femmes complémentaires", a-t-il déclaré.