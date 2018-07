publié le 30/11/2016 à 12:59

Selon Jean-Christophe Cambadélis, le Parti socialiste compterait 120.000 adhérents dans ses rangs. Une information contredite par le Canard Enchaîné, qui annonce qu'ils seraient en réalité trois fois moins. Seuls 42.300 militants seraient en effet à jour de cotisation. "Heureusement, les statuts prévoient que d'autres militants puissent reprendre leur carte jusqu'au jour du vote portant sur les investitures aux législatives (jeudi 8 décembre, ndlr)", écrit le journal.



Un chiffre en très nette baisse. D'après Le Monde, le nombre de militants PS s'est effondré ces dernières années. Il s'élevait à 160.128 en 2014 et 131.000 en 2015. Le temps où le parti rassemblait plus de 3 millions de Français pour la primaire citoyenne de 2011 et où Jean-Christophe Cambadélis rêvait de réunir 500.000 adhérents semble très loin.