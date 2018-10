publié le 30/10/2018 à 11:56

Faut-il repasser le permis de conduire à partir d'un certain âge ? La question est à nouveau dans l'actualité ce mardi 30 octobre. C'est ce que demande le père d'une jeune femme victime d'un dramatique accident de la route, rue de la Convention à Paris. Un automobiliste de 92 ans a perdu le contrôle de sa voiture et fauché 7 passants, sans doute après un malaise. La jeune femme en question a été amputée, la jambe arrachée. Son père voudrait qu'un examen soit mis en place pour juger des capacités à conduire à partir d'un certain âge.



"Ce que je constate c'est qu'il y a une législation qui est tout à fait normal contre l'alcool au volant mais qu'il n'y a rien pour les personnes qui conduisent mais qui ne sont pas aptes à conduire. Est-ce que c'est normal qu'une personne de 92 ans qui a un problème de santé, conduise ? Ma fille j'aurai pu en parler au passé, au sens où elle pourrait être morte. Ce n'est même pas un accident de scooter. Elle était sur le trottoir, en train d'attendre une amie qui était dans une boutique et boum. Sa vie va être à reconsidérer. Je suis tellement en colère", témoigne-t-il au micro de RTL.

Il ajoute : "Ce n'est pas un combat contre les personnes âgées, c'est vérifier l'aptitude des personnes au volant. À partir d'un certain âge, il y a vraiment des contrôles, des visites médicales à faire qui me paraissent être nécessaires et obligatoires".

Invité à l'antenne de RTL, Christophe Castaner a indiqué que "ce n'est pas seulement une question d'âge. Il faudrait peut-être envisager un contrôle régulier de l'état visuel etc... Nous n'envisageons pas de faire passer des tests à toutes les personnes qui ont plus de 60 ans. J'en appelle à la responsabilité de chacun, y compris les conducteurs, mais aussi les familles".

