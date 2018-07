Pour répondre à Trump, Hidalgo évince Pécresse d'une photo

publié le 25/02/2017 à 18:25

Anne Hidalgo s'est permis quelques arrangements avec la réalité. Pour répondre au président américain Donald Trump, selon qui "Paris n'est plus Paris", la maire de Paris a publié vendredi 24 février une photo sur Twitter. Sur le cliché, elle apparaît notamment aux côtés des mascottes de Disneyland. Son message ? "À Donald et son ami Jim, depuis la Tour Eiffel, nous célébrons l’attractivité de Paris avec Mickey et Minnie."



Le cliché est sympathique, mais après un examen très rapide de la photo, on s'aperçoit vite qu'une personne, située à droite, a été mystérieusement coupée au montage. Et la victime de cet impitoyable recadrage n'est autre que Valérie Pécresse, la présidente (Les Républicains) de la région Île-de-France.

À Donald et son ami Jim, depuis @LaTourEiffel nous célébrons l'attractivité de #Paris avec Mickey et Minnie. pic.twitter.com/unuRB1traY — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 février 2017

Les deux femmes avaient en effet participé conjointement à une campagne de publicité organisée par Disneyland Paris pour relancer l’attractivité touristique de la capitale. Paris et sa région ont connu une forte baisse de fréquentation depuis les attentats de 2015.