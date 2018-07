Florence Parly accusée par un élu d'avoir révélé un secret confidentiel

publié le 26/06/2017 à 18:10

"Irresponsable" et "scandaleux". Le maire du XVe arrondissement de Paris n'a visiblement que peu goûté la visite de Florence Parly, nouvelle ministre des Armées, dans un lieu de repos des militaires de l'Opération Sentinelle dans le plus grand arrondissement de la capitale. Et pour cause, cet emplacement était "confidentiel", selon l'élu Les Républicains Philippe Goujon.



"Ce lieu était confidentiel. En débarquant sur place escortée par des caméras de télévision, la ministre des Armées a été irresponsable. Les militaires et les habitants du quartier sont désormais en danger", s'époumone l'édile dans les colonnes du Parisien. L'ancien sénateur est d'autant plus remonté que ce bain de foule médiatique s'est réalisé sans lui. Il n'en revient toujours pas d'avoir été prévenu une quinzaine de minutes seulement avant l’événement par un concierge. "C'est scandaleux", s'étrangle-t-il.

D'autant que Philippe Goujon s'est investi dans la réhabilitation de cette maison communale sise rue Violet. "J’ai accepté de prêter gratuitement ces locaux à l’armée et fait procéder à des aménagements pour accueillir les militaires dignement", explique-t-il, avant d’exhorter les militaires à déménager afin de ne pas faire courir de risque aux riverains.

"Cet endroit n'est pas confidentiel", s'est aussitôt offusquée l’entourage de Florence Parly, comme le relatent nos confrères du Point. "Depuis le début de l'opération Sentinelle, la vigie de la rue Violet accueille nos militaires qui patrouillent quotidiennement dans la zone", explique-t-on. Toujours est-il que la remplaçante de Sylvie Goulard se serait bien passé de ce bad buzz, quatre jours après sa nomination.