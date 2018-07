publié le 27/04/2017 à 20:36

La scène politique est sans dessus-dessous pour cette présidentielle. Devant une situation politique sans précédent, aucun représentant de la droite au 2nd tour, les Républicains se divisent profondément. "On entre dans une période de décomposition politique, aussi bien à gauche, qu'à droite", résume Alain Duhamel. "À droite, c'est l'évidence, c'était inévitable. À partir du moment où il y avait le choc de la défaite de François Fillon, le traumatisme de pas de droite pour la première fois de la Ve République au second tour de l'élection (...) bien sûr qu'il y avait une transformation", estime l'éditorialiste.



Une situation que l'on observe à travers l’attitude que les Républicains adoptent face à Emmanuel Macron pour le second tour. "Il y a ceux qui disent qu'ils sont prêts à voter pour lui sans états d'âme, comme Alain Juppé ,ceux qui sont prêts à voter pour lui avec états d'âme et ceux qui disent qu'il ne faut en aucun cas voter pour lui", rappelle Alain Duhamel. Et la situation sera encore plus délicate pour les législatives, estime-t-il.

L'autre grand parti de gouvernement traditionnel, le Parti socialiste, se déchire également. "Le PS non seulement il se déchire, mais il implose", résume Alain Duhamel.