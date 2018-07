publié le 28/09/2016 à 17:37

La riposte ne s’est pas fait attendre. Mardi 27 septembre, des proches de François Hollande ont lancé un site de soutien au chef de l’État, avec l’élection présidentielle en ligne de mire. Dans la foulée, l’équipe de campagne d’Alain Juppé a détourné la page en proposant un site très critique sur l’action du locataire de l’Élysée. "Notre idée de la France", défendu par les pro-Hollande, est devenu "Votre idée de la France" par les soutiens du maire de Bordeaux.



"C'est ça, 'notre idée de la France'?", s’interroge le site détourné par l’équipe d’Alain Juppé, qui présente le bilan de François Hollande comme un "naufrage", avec "augmentation du chômage, explosion de la dette, plus de 60 000 faillites d'entreprises depuis 2012". Sur la même page, un formulaire permet même aux déçus de la présidence Hollande de rallier la cause du candidat à la primaire de la droite et du centre.

"C'est une occasion de rappeler le bilan désastreux de François Hollande et attirer l'attention sur l'incongruité que représenterait sa candidature à sa réélection dans ces conditions. Qui plus est, au lendemain de l'annonce des nouveaux chiffres du chômage", a lancé Eve Zuckerman, responsable de la stratégie digitale pour Alain Juppé, sur BFMTV.

Cette riposte de l’équipe d’Alain Juppé vise aussi à le démarquer des autres candidats de la droite et à le placer comme adversaire principal de Hollande en cas de duel au deuxième tour de l’élection présidentielle en mai 2017.