"La ministre de la Justice est responsable de l'évasion de Redoine Faïd pour n'avoir pas pris les mesures que l'administration pénitentiaire lui demandait de prendre". Invitée sur RTL mardi 3 juillet, Marine Le Pen n'a pas hésité à mettre en cause Nicole Belloubet à la suite de l'évasion spectaculaire du braqueur multirécidiviste. "Il n'y a pas eu qu'une défaillance pénitentiaire, mais également une défaillance politique", a-t-elle jugé.



Pour la présidente du Rassemblement national, la garde des Sceaux est "défaillante". Elle pointe notamment du doigt une lettre diffusée sur les réseaux sociaux qui alertait sur le possible passage à l'acte et la dangerosité de Redoine Faïd.

"Quand la ministre est saisie par des responsables du système pénitentiaire qui lui disent : 'Il faut d'urgence transférer ce détenu dangereux' et qu'elle répond : 'On le transférera en septembre', c'est sa faute à elle !", s'est indignée la députée du Pas-de-Calais.

Pour Marine Le Pen, Nicole Belloubet "n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne". La présidente du Rassemblement national demande donc à ce qu'elle soit démise de ses fonctions au sein du gouvernement. "Quand quelqu'un est incompétent au poste qu'il occupe la seule solution c'est de le changer", a-t-elle estimé.

