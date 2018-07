publié le 29/11/2016 à 11:38

Moins de dix jours après l'élimination de Nicolas Sarkozy de la primaire de la droite et du centre, son ombre continue de planer. Des nombreux tracts à l'effigie de l'ancien président de la République et portant le message "Pour la France, j'y vais quand même" ont été éparpillés dans plusieurs arrondissements de Paris. Selon les informations du Huffington Post, ils auraient été placé sur les pare-brise dans la nuit de lundi à mardi 29 novembre. Tout y est pour en faire une initiative militante : nom du candidat suivi de "2017", utilisation du hashtag #ToutpourlaFrance et mention du compte Twitter de Nicolas Sarkozy.



Qui est à l'origine de cette initiative ? Pas le clan Sarkozy. Son ancien porte-parole pour la campagne de la primaire, désormais rallié à François Fillon, Gérald Darmanin assure au site que "ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui est derrière ça". Même son de cloche donné au Point.fr par l'entourage de l'ancien chef de l'État : "C'est n'importe quoi. Ce tract est un fake". Selon l'émission Quotidien, un collectif d'artistes Boijeotrenauld.com serait à l'origine de ces tracts.

Mais qui peut bien s'amuser à mettre ces tracts de @NicolasSarkozy #ToutPourLaFrance sur les pare-brises des voitures à Paris? pic.twitter.com/khc3Uu63y9 — Alain Fontaine (@AFontaineHsu) 29 novembre 2016