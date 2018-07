publié le 29/08/2016 à 09:01



Nicolas Sarkozy, interrogé par un auditeur de RTL sur la question du prix du lait et de la viande, a demandé de "baisser massivement les charges qui pèsent aujourd'hui" sur les producteurs. Depuis plusieurs jours, les syndicats agricoles font pression sur le géant laitier Lactalis pour qu'il remonte ses prix d'achat.



S'il ne croit pas en "la possibilité de fixer un prix unique administratif", Nicolas Sarkozy veut frapper ailleurs, sur la fiscalité et les charges, et souhaite pour juillet 2017 une "baisse de 34 milliards d'euros des charges pour permettre" aux agriculteurs de lutter à armes égales contre la concurrence. Et de vouloir que l'État soit davantage aux côtés des exploitations agricoles. Contrairement à maintenant, dénonce-t-il. "On a compris que la politique du gouvernement c'était 'on ne peut pas faire plus'".

"Il faut un meilleur partage de la valeur : les prix versés aux producteurs sont trop faibles et les prix payés par le consommateur sont trop élevés", dénonce l'ancien chef de l'État qui affirme qu'en France les exploitations agricoles françaises payent entre 25 et 50 % de charges en plus par rapport aux exploitations agricoles espagnoles et allemandes. Une fiscalité excessive pour lui, qui pourrait conduire l'agriculture sa perte dans dix ans, "si nous ne faisons rien", s'insurge-t-il.