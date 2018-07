Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy au stade de France le 27 mai.

publié le 28/05/2017 à 17:54

Malgré son arrivée au conseil d’administration du groupe hôtelier AccorHotels, Nicolas Sarkozy observe avec attention la scène politique française. Et l’ancien président de la République aurait même avoué un certain étonnement devant les premiers pas de l’actuel occupant de l'Élysée. Auprès d’un de ses visiteurs du soir, il aurait confié avoir été "bluffé", selon le JDD : "Sarko ne dit jamais de mal d'Emmanuel Macron, il est même un peu bluffé."



Les deux hommes se sont d’ailleurs croisés au Stade de France à l’occasion de la finale de la Coupe de France, entre Angers et le PSG, samedi 27 mai. Le président de la République avait d’ailleurs renoué avec une tradition abandonnée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en allant saluer les joueurs des deux équipes.

"Il y a un côté club aussi qui fait qu'on ne dit jamais de mal les uns des autres entre présidents", a précisé le proche de Nicolas Sarkozy cité par JDD. Pendant l’entre-deux tours, l'ancien président de la République avait même publié une tribune sur Facebook pour appeler à voter en faveur d’Emmanuel Macron.