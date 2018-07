publié le 29/11/2016 à 07:34

Près de cinq mois après avoir annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidence de la République, Nicolas Hulot est l'invité de RTL ce mardi 29 novembre. L'écologiste répond aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45.



Le 5 juillet dernier, Nicolas Hulot expliquait "après mûre réflexion et nombre de consultations" qu'il avait décidé de ne pas se lancer dans la longue course à l'Élysée malgré "l'attente" et "l'espoir" que certains plaçaient en lui. "Ce que je peux, avec ma Fondation, c'est contribuer dans les mois à venir à additionner les énergies positives de ceux qui ne se résignent pas, pour que le pays se réconcilie et reprenne confiance en lui", affirmait-il.

Entre temps, l'eurodéputé Yannick Jadot a été désigné candidat d'Europe Écologie-Les Verts pour la présidentielle lors de la primaire du parti qui s'est conclue début novembre. Cet ancien de Greenpeace avait alors dit espérer pouvoir compter sur le soutien de Nicolas Hulot, dont il est proche.

