publié le 28/08/2018 à 19:35

La démission de Nicolas Hulot peut difficilement être une surprise, dans la mesure où depuis le jour-même où il est entré au gouvernement, il paraissait en sursis, en réflexion, en déséquilibre, sur le fil. Il a toujours dit se poser des questions, avoir des états d'âme.



Le ministre avait d'ailleurs prévenu : cela fait plusieurs mois qu'il se demandait s'il restait au gouvernement. Il est clair que l'affaire des chasseurs du lundi 27 août a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nicolas Hulot a eu l'impression d'être déconsidéré. Mais derrière, il y a un bilan dramatiquement insuffisant.

D'autant plus qu'un homme politique est un homme qui passe son temps à contourner des obstacles et à faire des compromis. Alors que quelqu'un comme Nicolas Hulot est au contraire une idéaliste, un idéologue, qui écoute sa conscience et a la certitude qu'on est en train de vivre le début d'un drame planétaire.

Un coup dur pour Emmanuel Macron

C'est un gros coup dur pour Emmanuel Macron. Nicolas Hulot était le ministre le plus populaire, car il est le plus indépendant et le moins ministériel. Il a d'ailleurs été salué par tout le monde.



À partir de maintenant, son successeur doit s'attendre à un commentaire de Nicolas Hulot dès qu'il s'exprimera publiquement. Qu'il le veuille ou non, Nicolas Hulot est entré dans l'opposition.



Du côté d'Europe Écologie - Les Verts, c'est une mauvaise surprise. Maintenant que le seul écologiste connu est parti du gouvernement, ils n'existent plus, à quelques mois des élections européennes. À gauche désormais, tout le monde va essayer d'obtenir le parrainage de l'ancien ministre. Nicolas Hulot est aujourd'hui plus influent que lorsqu'il était ministre.