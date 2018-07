Nicolas Bay : "Emmanuel Macron apparaît comme le grand recycleur du système"

publié le 31/03/2017 à 09:03

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se partagent la tête des sondages. Comme François Fillon dans Les petits-déjeuners de RTL le 30 mars, le Front national ne ménage pas ses critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Invité de RTL vendredi 31 mars, Nicolas Bay, secrétaire général du Front national, a dégainé : "Marine Le Pen se maintient à un niveau très élevé. Elle présente son projet, ce qu'ont toutes les peines du monde à faire les autres candidats : entre François Fillon, qui est englué dans ses ennuis, Emmanuel Macron, qui n'a pas de projet, qui a des angles morts absolument considérables dans son programme. Il y a des sujets entiers, qui sont des sujets fondamentaux, qu'il ne traite pas du tout. Je pense à la question migratoire, je pense à l'islamisme."



Si Marine Le Pen affrontait Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, les éléments de langage sont tout trouvés pour le Front national. "Ça a le mérite de la clarté. C'est le candidat mondialiste contre la candidate patriote. C'est le vrai clivage. (...) Macron apparaît de plus en plus comme le continuateur non seulement du hollandisme mais surtout comme le grand recycleur du système. De Robert Hue à Bertrand Delanoë, en passant par Philippe Douste-Blazy, ils l'ont tous rejoints."