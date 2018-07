publié le 04/07/2018 à 19:39

Bavure policière ou légitime défense ? Plusieurs quartiers de Nantes (Loire-Atlantique) ont été en proie à des violences et des émeutes urbaines dans la nuit du 3 au 4 juillet après qu'un jeune homme ait été tué en début de soirée par des CRS dans le quartier du Breil. Les CRS avaient procédé au contrôle de son véhicule après avoir repéré plusieurs infractions routières.



Invité de RTL Soir mercredi 4 juillet, Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la sécurité de Loire-Atlantique, assure avoir "confiance en la version qui (lui) a été donnée", rapportée par les policiers. Selon eux, l'automobiliste a refusé d'obtempérer en enclenchant la marche arrière et en passant "à hauteur d'un CRS qui était avec des enfants" et qui a "tout juste eu le temps de les écarter et de s'écarter", relate-t-il au micro de RTL.

Un CRS avait ensuite sorti son arme de poing et tiré, atteignant mortellement l'individu au volant. Il fait valoir la légitime défense. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer avec précision les circonstances du tir. "Si d'aventure l'enquête qui est menée venait à l'atténuer (la version policière, ndlr) sur tel ou tel point, ce serait un élément nouveau pour moi", conclut le responsable de la police de Loire-Atlantique.