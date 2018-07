publié le 04/07/2018 à 14:05

Les Leçons du pouvoir... et après ? François Hollande finit sa tournée promotionnelle pour son livre le 6 juillet prochain et a déjà prévu la suite. Selon Le Parisien, l'ancien président de la République "compte s'engager dans la bataille des municipales de 2020".



Mais pas question pour François Hollande de se présenter aux élections. Il sera "le premier supporteur des candidats du Parti socialiste", note le journal. Un proche confierait même que "si quelqu'un lui demande de venir le soutenir, il ira. Le phénomène politique autour de lui montre qu'il est le seul à pouvoir mobiliser cet électorat, qui représente 15 à 20% et qui est profondément déçu par Emmanuel Macron".

L'ancien président de la République pourrait répondre présent pour les municipales, mais quel est son objectif ? 2022 ? Et pourquoi pas... "Il est inarrêtable, c'est le François que j'ai connu à la sortie de Solferino quand il était à 3%. Les autres n'existent plus, il trace sa route !", décrit un de ses soutiens au Parisien.

Mais ce retour politique pourrait être contredit par le fait qu'au Parti socialiste, on se méfie de l'emprise de François Hollande. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, estimait sur Franceinfo qu'il "est un ancien président qui vient défendre ce qu'il a fait pendant 5 ans, il vend un livre et donc il cherche des lecteurs, moi mon rôle c'est de chercher des électeurs".



Selon son ancien conseiller Aquilino Morelle, "quand on est le responsable de la plus grande faillite politique et électorale de ce parti, on hésite entre le rire devant un tel aveuglement et la colère devant un tel cynisme".