Mort d'un étudiant à Centrale : Frédérique Vidal ordonne l'ouverture d'une enquête

et Léa Stassinet

publié le 18/10/2018 à 13:52

"Nous sommes tous bouleversés parce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité". Invitée ce jeudi 18 octobre sur RTL, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal a évoqué le drame qui s'est produit sur le campus de Centrale Supélec la semaine dernière.



Après une soirée très alcoolisée, Hugo, un étudiant de 21 ans, est raccompagné par ses camarades jusqu'à son appartement. Quelques minutes plus tard, il chute de son balcon et décède peu après. "L'alcoolisation massive est un fléau que nous devons tous dénoncer", a réagi la ministre.

Si la famille du jeune homme a porté plainte contre la prestigieuse école d'ingénieurs pour non-assistance en danger, Frédérique Vidal a demandé l'ouverture d'une enquête à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Elle a également ordonné l'interdiction de consommer de l'alcool sur le campus de CentraleSupélec.

"Il faut que nous puissions porter le message qu'une alcoolisation massive n'a jamais été synonyme de fête", a martelé la ministre qui travaille avec les associations et syndicats étudiants pour définir "d'autres façons de s'amuser et de développer un sentiment d'appartenance".