Migrants : "N'avez-vous pas honte ?", demande Benoît Hamon aux Français

et AFP

publié le 01/07/2018 à 15:35

"Françaises, Français, (...) vous êtes le grand peuple de la Révolution et de la Résistance, terre d'accueil des républicains espagnols et des boat-people vietnamiens, n'avez-vous, n'avons-nous pas honte ?", a demandé Benoît Hamon lors d'un discours très offensif tenu à Grenoble ce dimanche 1er juillet.



En clôture de la convention nationale de son mouvement Génération.s, l'ancien candidat à la présidentielle a fustigé la politique migratoire actuellement menée en France et en Europe.

Il a notamment dit sa "honte" lorsque "certains sont obsédés par les racines chrétiennes de la France, mais oublient soigneusement l'héritage du christianisme social", lorsque le "gouvernement dit que la France a pris sa part, voire que nous serions submergés, alors que l'Allemagne a délivré neuf fois plus de titres protecteurs que nous", ou lorsque le ministre "Gérard Collomb place en garde à vue" Cédric Herrou et Martine Landry pour délit de solidarité envers les migrants.

Un "repli identitaire" qui ronge l'Europe

"Osez entendre la vérité : nous devons prendre notre part d'hospitalité et d'accueil des migrants", a martelé l'ancien membre du Parti socialiste, qui dénonce un "repli identitaire" rongeant l'Europe.



Ce discours a également été l'occasion pour lui d'encourager les parlementaires à ne pas assister au Congrès de Versailles pour écouter Emmanuel Macron le 9 juillet prochain, parlant de "convocation" du "monarque". "N'y allez pas. Honorez notre République et nous serons fiers de vous. N'allez pas à cette convocation", a-t-il conclu.