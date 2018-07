Mélenchon à la tête de l'opposition ? Une chance, selon Macron

publié le 30/08/2017 à 17:13

Diviser pour mieux régner ? La réforme du Code du travail voulue par Emmanuel Macron va franchir une nouvelle étape jeudi 31 août. C'est à cette date qu'Édouard Philippe et Muriel Pénicaud présenteront les ordonnances, négociées avec les partenaires sociaux. L'enjeu est de taille car deux manifestations, les 12 et 23 septembre, sont déjà prévues. La première est une initiative de la CGT et l'autre de la France insoumise.



D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a concentré toute son opposition au gouvernement sur ce projet de loi. Et cela ne semble pas déplaire à Emmanuel Macron. Selon Le Canard Enchaîné de ce 30 août, le président de la République aurait déclaré : "Il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui veulent le fracas (...) Il faut rester sur nos intentions et montrer la cohésion de nos mesures. On est dans le temps de la transformation, qui est un temps long". Il ajoute ensuite que "le fracas est quotidien. Il est donc de plus en plus insignifiant".

La ministre du Travail suit le même raisonnement et se délecte des tensions qui émergent entre la CGT et la France insoumise. "Reprenant ainsi des propos tenus la veille par Macron lui-même en très petit comité : 'C'est une chance pour nous que Mélenchon prenne la tête de l'opposition à la réforme du travail. Il se pose en rival des syndicats qui vont se sentir dépossédés'".