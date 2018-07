publié le 25/04/2017 à 20:46

Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième au premier tour de l’élection présidentielle avec 19,58 % des voix, n’a (pour l’instant) pas donné de consigne de vote à ses électeurs pour la deuxième manche. Ainsi, le candidat malheureux de la France insoumise n’a pas départagé Marine le Pen et Emmanuel Macron, les deux personnalités politiques en lice pour le titre de président de la République.



Pour Alain Duhamel, "c’est une dérobade" et "une faute politique majeure" : "La tradition de toute la gauche a toujours été le Front républicain en face de l’extrême-droite, personne ne peut le contester. (…) On a vu cette fois-ci la gauche dans son ensemble, y compris ceux qui ont soutenu Mélenchon comme les communistes de nouveau prendre position pour essayer de bloquer le candidat de l’extrême-droite. On a vu la droite et le centre dans leur grande majorité, en tout cas en ce qui concerne les responsables, prendre positon dans le même sens."

Le journaliste politique rappelle également que "Jean-Luc Mélenchon lui-même, en 2002 quand pour la première fois un candidat d’extrême-droite s’est qualifié pour le second tour, avait pris très clairement position en faveur d’un front républicain pour bloquer l’extrême-droite. Or cette fois-ci il est pratiquement le seul à se refuser à le faire."